ميرنا وليد - بيروت - تم العثور على ​دانييل لي مارتن​، مغني الكانتري ومقدم "Brotherhood Outdoors" ، ميتاً في بلدة باسكو بولاية فلوريدا ، مسقط رأسه يوم الجمعة متأثراً بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري إثر انتحاره.

داييل رحل عن عمر 54 عاماً.

واكتشف عناصر الشرطة في باسكو جثة دانييل حين حضروا لإلقاء القبض عليه، لثلاث تهم استغلال جنسي لقاصر، بالإضافة إلى عدة تهم تحرش جنسي بدرجة قوية، وتهمة الاستعانة بقاصر من أجل اغتصاب طفل.

كان من المقرر أن يحضر مارتن جلسة استماع صباح يوم الجمعة، لكن عندما لم يحضر، فأُرسلت الشرطة إلى منزله لإحضاره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغني الكانتري دانييل لي مارتن ينتحر قبل إلقاء القبض عليه بتُهم إعتداءات جنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.