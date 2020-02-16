ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ حفلاً بمناسبة عيد الحب، في برلين في سهرة جمعته بالفنانة السورية رويدا عطية.

ولاقى الحفل نجاحاً كبيراً بحضور الجالية اللبنانية والعربية هناك.

وصوّر سعد الجمهور وهو يغني أغنيته الشهيرة التي تتضمن الكثير من الحب والرومانسية وتحمل عنوان "شو محسودين".

وقدم سعد للجمهور مجموعة متنوعة من أغنياته لاقت استحسان الحاضرين وتفاعلهم.

تجدر الإشارة أن آخر أعمال سعد رمضان ، أغنية "إنت وأنا"، التي حققت نجاحاً كبيراً وهي من كلمات علي المولى وألحان جاد قطريب، ومن توزيع جيمي حداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد رمضان يترك ساحة الغناء للجمهور في عيد الحب في برلين..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.