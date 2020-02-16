هكذا استقبلت كوريا الجنوبية مخرج فيلم "باراسايت" بعد إنجازه في الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - بعد التكريم في الأوسكار بأربع جوائز، عاد عاد مخرج فيلم "​باراسايت​" ​بونغ جون​-هو إلى كوريا الجنوبية اليوم.

أهل البلد استقبلوا بونغ بالتصفيق والهتافات وكان حوالي 300 من الصحفيين والمعجبين في انتظار بونج للترحيب به لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي.

وصرح بونغ:"أشكركم على التصفيق، أود أن أعيد عاصفة من التصفيق إليكم جميعا على تعاملكم الجيد جدا مع فيروس كورونا، سأنضم لجهود التغلب على كورونا بالمواظبة على غسل يدي. تسعدني العودة للوطن".

وكان فيلم "باراسايت" قد دخل التاريخ بكونه أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار، كما حصل على جوائز أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون-هو وأفضل فيلم روائي دولي.