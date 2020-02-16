هل خسرت أديل صوتها مع خسارة وزنها؟.. إليك أحدث صورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت النجمة العالمية "أديل" عناوين الصحف والمجلات العالمية بسبب خسارتها للكثير من وزنها وتبدل شكلها؛ إذ إنها فقدت ما يقارب الـ 45 كيلوغراما، ويعود السر في ذلك إلى اتباعها حمية "1000 سعرة حرارية وعصير أخضر في اليوم".

وفي ليلة السبت الماضية، استطاعت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة بينما كانت تغادر حفل زفاف صديقتها "لورا دوكريل" والموسيقي "هيوغو وايت" الذي أقيم في حانة The Mason's Arms الضخمة في لندن.

وبعدما قدست أديل الزفاف، لم يكن صوتها مقترنا بالـ 45 كيلوغراما التي خسرتها؛ إذ أثبتت للحضور أنها ما زالت تتمتع بتلك الخامة الصوتية القوية من خِلال صعودها على خشبة المسرح وتقديم أكثر أغانيها نجاحا لضيوف الزفاف، أمثال أغنيتها الشهيرة Rolling In The Deep.

وعلى صعيد إطلالتها، ظهرت أديل بكامل أناقتها بتنورة مطبعة بالورود البيضاء الضخمة، مع تداخل ألوان الأخضر والأسود فيها، نسقتها مع تي شيرت صوفي باللون الكريمي جاء بستايل الياقة الدائرية ونصف الأكمام.

وأكملت أديل إطلالتها الأنيقة بانتعال كعب عال كلاسيكي بلون النيود، وحملت حقيبة يد صغيرة لونها أبيض.

وعلى صعيد تسريحة الشعر، فيبدو أن أديل استعانت بوصلات الشعر؛ إذ اعتمدت تسريحة ذيل الحصان الخلفية المنخفضة بتموجات خفيفة، واختارت مكياجا ثقيلا لليلتها بأحمر شفاه مشمشي لامع، ومكياج عيون ثقيلا، ولم تنس أن تزين نفسها بالإكسسوارات العديدة كالأساور والخواتم والأقراط.

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لم تكن أديل هي الشخصية الشهيرة الوحيدة التي تواجدت في حفل الزفاف؛ إذ حضره أيضا كل من جيسي وير، وفلورانس ويلش التي ارتدت فستانا بستايل الجلابية المخملية باللون الخمري.

يذكر أنه بدأت صداقة أديل بالعروس لورا دوكريل منذ أيام الدراسة عندما التقتا للمرة الأولى في مدرسة "بريت" الرفيعة المستوى، وحافظتا على صداقتهما القوية حتى يومنا هذا.

وأفصحت لورا في السابق بأن أديل هي من لاحظت للمرة الأولى بأنها تعاني من ذهان ما بعد الولادة في عام 2018، حيث تمكنت أديل من رؤية الأعراض على صديقتها بعدما أنجبت ابنها.

ومن الأعراض التي لاحظتها أديل على لورا الهلوسة، الاكتئاب والهوس؛ إذ اكتشفت ذلك عندما كانتا تتحدثان مع بعضهما البعض عبر تطبيق Face Time.

وفي حديث لورا مع راديو Newsbeat، قالت بأن آخر ستة أشه كانت صعبة عليها للغاية، ووصفتها بأسوأ فترة في حياتها.

يشار إلى أن لورا هي "شاعرة أداء" وكاتبة ورسامة، تحدثت عن معاناتها مع مرض "ذهان ما بعد الولادة" في مقال نشرته في موقع Mother Of Fall Lists.