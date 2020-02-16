قبلة شيماء وجرأة مايا دياب بينها.. شاهدي كيف احتفل النجوم بعيد الحب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا يفوت المشاهير ونجوم الفن الاحتفال بمناسبة مثل عيد الحب كما كل عام، خاصة أنهم أكثر الناس حفاوة بمن يحبهم ويحبونه لذلك فإن هذا اليوم يكون زاخرا بالكثير من معايدات الاحتفال التي تقدم ويحتفل بها كل على طريقته.

ومن المعروف أن للفنان عاصي الحلاني عائلة محبة تجمعه بينها أواصر قوية لذلك فضلت زوجته عارضة الأزياء كوليت بوليس أن تبادر بالمعايدة عليه من خلال طبع قبلة على خده وابتسامة على شفتيه، وأرفقت الصورة بعبارة معايدة تتمنى فيها الخير لزوجها.

أما الفنانة ماغي بو غصن فاختارت أن توجه نصيحة للمتابعين في هذا اليوم، ونشرت صورة لها بكنزة من لون مخملي وعلقت عليها بعفويتها المعهودة: "بمناسبة الفالانتاين بحب ذكركن: خلّوا عيونكن مفتحة عاللي بتحبوهن. الوقاية خير من قنطار علاج مين عم يحتفل بكرا.. ومين سينغل؟ ".

الفنانة كارول سماحة أيضا اختارت الاحتفال من خلال صورة جمعتها بزوجها وليد مصطفى حققت أكثر من 22 ألف لايك.

واختارت الفنانة مايا دياب الجرأة باللون الزهري للاحتفال بهذه المناسبة، واعتمدت jumpsuit من الـlatex وحققت الصورة أكثر من 83 ألف لايك.

Advertisements

أما الفنانة شيماء سيف فنشرت صورة إلى جانب زوجها وهو يقبلها وحققت أكثر من 130 ألف لايك.

وأطلت الراقصة فيفي عبدو بـ Sequined من اللون الأحمر تُميزها الأكمام وقد بدت لوهلة أنها أشبه ببدلة رقص.

وكان الفنان عمرو دياب من المحتفلين بعيد الحب، فنشر صورة إلى جانب دينا الشربيني وأرفقها بهاشتاغ #زي_مانتي وهو عنوان إحدى أغنياته الجديدة.

وصولا إلى الفنان محمد الشرنوبي الذي تمنى في هذا العيد أن لا يحرمه الله من زوجته وهذا التمني ذكره إلى جانب صورة عفوية جمعته بها على إنستغرام نالت أكثر من 34 ألف لايك.

الجدير بالذكر أن يوم الحب قد بدأ الاحتفال به في الحقبة الرومانية حيث كان يعرف بمهرجان لوبركاليا أو احتفال الزواج، لذلك فإن هذا اليوم علامة فارقة لكل المحبين حول العالم.