فارس الرقيبة يتورط بسبب تقليله من شأن المرأة.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض فارس الرقيبة وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين لهجوم واسع من قبل المتابعين وأشعل "الترند" على تويتر في المملكة بسبب هجومه على المرأة والتقليل من شأنها.

في البداية، نشر الرقيبة مقطع فيديو له على حسابه بسناب شات يوجه فيه رسالة للمرأة قائلا: "ظل رجل ولا ظل حيطة انتبهي تكابري على الرجال وتقولي أنا ما هتجوز"، مضيفا: "لا تيجي تقولي خانني فربي بيحاسبه فلا تسببين في تشتت الأسرة وطلاق وفراق".

وتابع: "حتى لو وقع في غلطة وخانك فذنبه على جنبه فلا تلاقينه بهذا الخطأ، ودعهن للاحترام حتى لا يهانوا ويقلل من قيمتن، فالاستمرار أفضل بكثير من الانفصال وتشتيت الأسرة" حسب قوله.

وما أن انتشر الفيديو حتى انهالت التعليقات التي تشن هجوما عليه عبر هاشتاج يحمل اسم #عيال_الرقيبة.

وتحت هاشتاج ‏‎#عيال_الرقيبه نشر معلق يدعى "عمار" فيديو الرقيبة وعلق: يقول للزوجة استحملي إذا زوجك خانك ولا تطلبين الطلاق !! ويقول للرجل طلق إذا كان بينكم سب وشتم لأنه أهم شي الاحترام في العلاقة!، مضيفا: الخيانة أكبر تقليل احترام ممكن يكون للزوجة ، كيف يفكر ذا؟!!!".

أما عبدالعزيز النصيري فعلق قائلا: ‏"شتم لعن سب هنا "Stop"طلق أهم شيء الاحترام، خيانة الزوج لزوجته عادي تحملي واصبري عليه!! هذا يتكلم صدق وإلا مقطع من تمثلية ؟ ".

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بدوره قال المعلق حاتم: ‏"الزوج خان = الزوجة لازم تسكت و تصبر، والزوجة تسب وتشتم = الزوج يطلق لأن أهم شيء كرامته"، مضيفا "طيب كرامتها وين يوم يخون هو وإلا ذنبه على جنبه بعد ؟ هذا الكيل بمكيالين ، ولو خانت الزوجة وش بيصير أجل" .

ويعد الرقيبة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الذين يحظون بمتابعة كبيرة وقبول واسع بين المواطنين.

ويعد ثاني نجم مشهور بعد فيحان أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية الذي يتابعه ما يقارب خمسة ملايين عبر قناة ”يوتيوب“ وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير "عائلة فيحان".

ويأتي بعدهم السعودي الشاب عبدالرحمن الشهراني الذي يعاني من بعض الأمور الصحية، ويطلق عليه أيضا أسطورة العزيزية أو "الملك" بحسابه على إنستغرام.