شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتحدث للمرة الأولى عن دينا الشربيني ويكشف عن هديتها في يوم الحب والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020

عمرو دياب

كشف المطرب عمرو دياب عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب" في أول حديث علني عنها لوسائل الإعلام، مؤكدا أن دينا تدفعه ليخرج أفضل ما عنده في الحياة والعمل، وهذه ميزة غير موجودة في حياة ناس كثير.



أضاف دياب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" دينا تعرف جيدا كيف تجعله يخرج أفضل ما لديه في العمل والحياة، قائلا: "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير"، ليرد أديب: "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الهضبة ضاحكا: "جبت".

وعلق دياب على النجاح الكبير لألبومه الأخير "سهران" مؤكدا أنه لم يكن يعلم ما يحدث خارج الاستديو طوال 40 يوما قبل صدور الألبوم، وحتى يوم صدور الألبوم الساعة 10.30 كنت أعمل على الأغنيات، وسبق إعداد الألبوم دراسة السوق واحتياجات الناس وكل مرة بعمل كدة.

وتابع مبررا استبعاد أغنيات الصيف قائلا: جمهوري له حق عليا إني اعملهم كل شيء جديد وكان لازم أعمل 12 أغنية جديدة ..

وأنا نفسي معايا مجموعة محترمة جدا من الفنانين والموزعين والملحنين الموهوبين منهم عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر .. مكنش ينفع إني أفضل قاعد معملش حاجة وأسلم الأغاني الموجودة اللي نزلت واحط عليهم أغنيتين ولا تلاتة.. لا كان لازم اعمل أغاني جديدة، وده اللي قدرت اعمله بفضل المجموعة اللي معايا بصراحة.

وتابع مؤكدا أن النسخة الرقمية من أغنيات الألبوم ستصدر ومعها أغنيات الصيف، وأضاف: أنا جيت من بورسعيد علشان أعمل ألبومات مش أغنيات سينجل، ولغاية آخر يوم سأقدم ألبومات.

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أكد عمرو أنه في آخر ثلاث سنوات نزل بشكل كبير للناس، واطلع على ما يسمعوه ويعجبهم، ويرضي أذواقهم، وهذا كان السبب وراء التطور في الأغاني التي يطرحها في ألبوماته.

أشار إلى أنه يعاني دوما من عدم الرضا الكامل على ما يقدمه، ويشعر بأنه لا يزال أمامه الكثير من التحديات، ويسعى لمعرفة أذواق المستمعين وكيف تتغير، وهذا ما يرهق فريق العمل الذي يساعده.

وعلق دياب، على انتشار المهرجانات، قائلا: الساحة كبيرة، واختلاف الأشكال الموسيقية موجودة وستظل موجودة، والجمهور مختلف في الذوق والأشكال، ويحتاج لأنواع مختلفة من الموسيقى، وأنا على مدار ٣٥ عام مغنى، ورأيت الكثير والكثير، معلقا أنا بعمل شغلي ومببصش لحد، ولا أقلق ودائما ربنا بيراضينى.

وعن اعتزال أيمن بهجت قمر، قال دياب: أيمن بهجت قمر أعرفه من سنة 98 من أغنية ولسه بتحبه يا قلبي، من أحسن الشعراء الذين جاءوا في الـ 20 سنة اللي فاتوا وأيمن شاعر مش سهل معندوش حالة وهو راجل ناجح، غنيت في الكويت أغاني أيمن الناس كلها بتغنيها.

يذكر أن عمرو دياب بادر بإعلان احتفاله مع دينا الشربيني بعيد الحب، بنشر صورة لهما عبر حسابه الموثق بموقع إنستقرام، مع تعليق مختصر، وقامت دينا بنشر نفس الصورة مع تعليق موسع لتحتفل معه بصدور ألبومه الجديد "سهران".

دياب نشر سابقا صورة رسمية واحدة له مع دينا وسط دعوات من المقربين منه إلى الجمهور باحترام "علاقة الحب" بين الطرفين، ومساء أمس قام بنشر صورة ثانية له مع دينا وعلق عليها قائلا: عيد حب سعيد.. "زي ما أنتي"، في إشارة إلى اهدائها لأغنية تحمل نفس الاسم أطلقها عمرو دياب يوم الخميس ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سهران".

دينا قامت بنشر نفس الصورة وخاطبت دياب للمرة الأولى باسم "حبيبي" وعلقت قائلة: الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق مع أسطورتي عمرو دياب أفضل عيد الحب! ألف مبروك حبيبي