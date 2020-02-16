- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالأحد 2020/2/16 07:11 م بتوقيت أبوظبي
الموسيقار حلمي بكر يواصل انتقاده لأغاني المهرجانات - أرشيفية
واصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه الحاد على أغاني المهرجانات، رافضاً وجود مثل هذا النوع من الأغاني، أو ما يصفه البعض بـ"الراب الشعبي".
وقال "بكر" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "الدخول في عصر الجهل سببه أغاني المهرجانات"، لافتاً إلى أن كل يوم تظهر 3000 تجربة غنائية في أمريكا، ولكن لا يراها أحد بعد ذلك.
وأشار الموسيقار حلمي بكر إلى أن سبب انتشار أغاني المهرجانات هو "السمع العشوائي"، وكشف: "أي شخص يرغب في الغناء يتحايل على القانون بالحصول على تصريح (دي جي)، ومن خلاله يبدأ الغناء، لأن نقابة المهن الموسيقية محتاجة إلى موارد".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي بكر: "السمع العشوائي" وراء انتشار أغاني المهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.