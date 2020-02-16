حلمي بكر: "السمع العشوائي" وراء انتشار أغاني المهرجانات

واصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه الحاد على أغاني المهرجانات، رافضاً وجود مثل هذا النوع من الأغاني، أو ما يصفه البعض بـ"الراب الشعبي".

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وقال "بكر" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "الدخول في عصر الجهل سببه أغاني المهرجانات"، لافتاً إلى أن كل يوم تظهر 3000 تجربة غنائية في أمريكا، ولكن لا يراها أحد بعد ذلك.



وأشار الموسيقار حلمي بكر إلى أن سبب انتشار أغاني المهرجانات هو "السمع العشوائي"، وكشف: "أي شخص يرغب في الغناء يتحايل على القانون بالحصول على تصريح (دي جي)، ومن خلاله يبدأ الغناء، لأن نقابة المهن الموسيقية محتاجة إلى موارد".



