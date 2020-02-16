عمرو دياب يكشف هدية ينتظرها من دينا الشربيني

قال المطرب المصري عمرو دياب إن الهدية الحقيقية من الممثلة دينا الشربيني له في عيد الحب هي أن تجعله دائما قادرا على تقديم منتج جيد فنيا.

وسخر من فكرة الوردة الحمراء والبيضاء، قبل أن يقول إنه قدم لدينا الشربني هدية بالفعل، كما يفعل كل المحبين، وكذلك فعلت هي معه، من جون الكشف عن الهديتين.

وأعلن دياب إهداء أغنية "زي مانتي" من ألبومه الجديد، الذي طرحه قبل أيام بعنوان "سهران"، لدينا الشربيني.

وخلال مداخلة لعمرو دياب ببرنامج "الحكاية"،على فضائية "mbc مصر"، تحدث عن نجاح ألبومه الجديد بصورة سريعة مرجعا ذلك إلى قربه من الجمهور شعوره طول الوقت أنه لم يفعل شيئًا لهم بعد.

وأوضح دياب أن جمهوره له حق كبير عليه لذلك بذل جهدا كبيرا فيه كما تعود، لافتا أنه تعاون مع 4 موزعين كبار ، وكذلك ملحنين ومؤلفين بتعدد ألوانهم وأشكالهم، مما دفعه لتقديم 12 أغنية جديدة.

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وأضاف دياب أن فكرة الألبوم هي هدفه وليس السنجل وأنه جاء من مسقط رأسه بورسعيد (شمال شرقي البلاد) لتدقيم ما هو مختلف.

وعلق المطرب المصري على أغاني المهرجانات، قائلا إن الساحة الغنائية كبيرة وتحتمل التنوع، مؤكدا عدم وجود مشكلة له مع هذه النوعية، خصوصا وأنه شاهد الكثير على مدار 35 سنة هي عمره الفني تقريبا.



وحول إعلان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر اعتزاله الغناء، قال دياب إن قمر من أفضل الشعراء خلال العشرين سنة الماضية، ولايصدق ما نشره عن الاعتزال.

وشدد على أن أغنياته القديمة مع أيمن بهجت لاتزال ترددها الألسن حتي الآن، ولا يمكن أن يغادر الساحة الغنائية بهذه البساطة.

يذكر أن عمرو دياب تعترف بحبه للممثلة المصرية دينا الشربيني، عبر حسابه بـ"أنستقرام"، مساء الجمعة، بالتزامن مع عيد الحب بعد سنوات من الشائعات التي دارت حول علاقتهما.



ونشر دياب (58 عاما) صورة تجمعه بدينا الشربيني (34 عاماً) في أحد المطاعم، معلقاً عليها Happy Valentine's Day، مهدياً لها أغنية "زي مانتي" من ألبومه الجديد، الذي طرحه قبل أيام بعنوان "سهران".