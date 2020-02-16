لطفي لبيب لـ"العين الإخبارية": أعود لدراما رمضان بعمل كوميدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري لطفي لبيب إنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب تكريمه من قبل مهرجان "جمعية الفيلم"، والذي وصفه بأنه من أعرق وأقدم المهرجانات السينمائية بمصر والشرق الأوسط.

وتحدث لبيب، لـ"العين الإخبارية"، عن حجم إنتاجه الفني قائلا: "أرشيفي يحتوي على ٣٥٠ عملا، وبذلت كل ما في وسعي لتقديم أعمال جادة تنال رضا الجمهور وإعجاب النقاد".

وعن مشروعاته الفنية المقبلة قال إنه يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل كوميدى، مضيفا أنه يتمنى أن يسترد صحته بشكل كامل كي يستطيع الوقوف على خشبة المسرح ويقدم شخصية شايلوك في مسرحية "تاجر البندقية".

وحول تطورات حالته الصحية أكد لبيب أنه يمارس العلاج الطبيعي ليسترد عافيته بشكل كامل.