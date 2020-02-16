بلقيس تسجل نجاحًا مع الجمهور الكويتي وتستعد لصناع الامل

بعد غياب ثلاث سنوات عن حفلات “فبراير الكويت”، سجلت الفنانة بلقيس أحمد نجاحاً جديداً مع الجمهور الكويتي وقدمت حفلاً غنائياً تنوعت به الأغنيات من بين مجموعة أهم أغنياتها، وأغنيات أخرى اختارتها وقدمتها من أغنيات عمالقة الفن الخليجي والعربي، مؤكدة تميزها في إختياراتها الناجحة أمام الجمهور الذي لم يتوقف عن التفاعل على مدار ساعة ونصف من الغناء المتواصل برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وبحفل تشاركت به مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من تنظيم مركز رويشد بالتعاون مع روتانا في مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي.

وأعربت بلقيس عن سعادتها بنجاحاتها المتعددة بالكويت، وقالت مخاطبتهم “يا زينكم وزين حضوركم”، مؤكدة أنها ستسعى دائماً لتقديم ما هو أفضل ويليق بالجمهور الراقي الذي يتابعها ويحبها في كل مكان في الوطن العربي، مقدمه تهاني الحارة بالأعياد الوطنية في الكويت.

وبرعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستعد بلقيس للمشاركة في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل يوم 20 فبراير المقبل في “كوكا كولا أرينا” في سيتي ووك، والذي سيشهد الإحتفاء بأبطال صناعة الأمل من خلال استعراض قصصهم الإنسانية المؤثرة والملهمة لتسليط الضوء على دورهم ومكانتهم كجنود الإنسانية المجهولين الذين كرسوا جهودهم ومواردهم لخدمة قضايا نبيلة ولمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات العربية، حيث تشارك في تقديم الأوبريت “صناع الأمل” الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي، وستقوم بإحياء حفلاً غنائياً يشاركها به نوال الكويتية ومحمد عساف والفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne.

وما زالت تحصد الفنانة بلقيس نجاح أغنيتها المصورة الجديدة “أرجوك” التي طرحتها في ألبوم “أراهنكم”، متخطية في عدد المشاهدات المليون وسبعمائة ألف مشاهدة، والذي حمل فكرة جديدة أبدعت في أدائها التمثيلي بالكليب الذي قدمت به رسالة إنسانية هامة قالت فيها: “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات” ومن إخراج أحمد عبد الواحد. وتحمل أغنية “أرجوك” كلمات الشاعر أحمد العلوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، ومكس وماسترنغ للمهندس جاسم محمد.