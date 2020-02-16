فوز العتيبي تسخر من الرجل المحافظ: "تطير رجولتكم في هذه الحالة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الناشطة السعودية فوز العتيبي إثارة الجدل بتصريحات ينظر إليها بأنها تقلل من قيمة الرجل الملتزم الذي يحرص على إلزام زوجاته بارتداء ملابس ساترة.

وانتقدت العتيبي المعروفة بجرأتها هذه النوعية من الرجال عبر سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على تويتر.

وكتبت العتيبي: "‏أنا أقول من الأفضل لو تدرون شي تربطون فيه رجولتكم غير ملابس النساء لأن صدقوني بتطير رجولتكم عند أول عملية توليد لها"، في إشارة إلى كشفها على الأطباء.

وردا على من يقول إن الضرورات تبيح المحظورات قالت الناشطة السعودية: "وحتى اللي عذره مضطر عادي تطير رجولتك طيران اضطراري".

وتابعت فوز في تغريدة أخرى: "طلعوا صدق يحسون ان رجولتهم طارت بعضهم يعبر عن هالشيء والبعض يكتمها في نفسه".

ومضت تقول: "بس فعلا اللي رابط رجولته بهالشيء مو المفروض مايقبل يتنازل عن رجولته تحت أي ظرف لو يموت دونها".

‏وطرحت فوز سؤالا قائلة: "لحين اللي رجولتهم مرتبطه بملابس زوجاتهم تنتهي رجولتهم إذا ولد زوجته دكتور؟!".

وقالت متابع لها: "أنا عانيت كثيرا من أقاربي وقبيلتي بسبب لبس زوجتي وأنا مرتبط بشرفها وشرفي واسمع كلام من بعيد وتلميحات إني ديوث ومن ذا الكلام للأسف التخلف متجذر في مجتمعاتنا ولو ببادلهم نفس كلامهم بعض المنتقبات في عائلاتنا من الآخر يديتون ويطلعون مع شباب وزوجتي والله أشرف منهم ألف مرة".

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وجاء رد العتيبي: "هم عشانهم بلا شرف رغم التزامهم ظاهرياً يخمنون انك أجرأ منهم بالسر بما انك أجرأ منهم بالعلن ماراح يستوعبك إلا الإنسان الواضح مثلك القذر عمره مايستوعبك".

وتعرضت الناشطة لهجوم واسع جراء هذا الحديث ووصفت بالمتمردة على العادات والتقاليد العربية، وانتقدوا جرأتها ووصفوها بالزائدة عن الحد.

يذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءا من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض من دون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر الذي قدره نصف مليون ريال، وأن لا تتزوج عليه.

ومؤخرا نشرت مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة الماضية حينما ظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر وهي في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات، ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وبعدها نشرت فيديو آخر وهي في حضن زوجها جعلها عرضة لهجوم واسع.

كما فاجأت العتيبي المتابعين بأنها كانت محتجزة للتو في أحد مراكز الشرطة وخرجت بكفالة نافية ما يتردد حول حمايتها من الدولة.

وكشفت الناشطة السعودية سابقا عن أمرين تكرههما في الزواج وهما التخلف والدياثة، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، "إن أكثر شيء كان مكرهني بالزواج هو أن أغلب الذكور عندنا نوعين يا متخلف يتوقع من حقه يقيد خيارات زوجته باسم الغيرة يا ديوث منحل مايمانع حتى لو تكون مع غيره".