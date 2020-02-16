ميسون أبو أسعد بإطلالة "جريئة جدا".. والمعلقون: "وين أبو عصام عنك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة بها في إنستغرام، وظهرت أبو أسعد بالصورة بإطلالة اعتبرت "جريئة جدا" بعد ارتدائها فستانا يكشف عن أجزاء من جسدها وكتبت معلقة: "لحظات كتيرة معاكن أهمها لحظات الحب اللي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم.شكرا على حبكن بكل وقت وكل عيد حب وأنتو بخير".

وأثارت الصورة حملة شرسة ضد الفنانة السورية بسبب جرأة فستانها، وهاجمها الكثيرون، متسائلين ما الرسالة التي أرادت إيصالها بمثل هذه الإطلالة، وأبدى عدد كبير عتبهم على الفنانة السورية، مؤكدين أن ظهورها بهذا الشكل لا يزيد من شهرتها وانتشارها، معلقين أنهم عرفوها شخصية محتشمة.

وما زالت الصورة التي نشرتها أبو أسعد في يوم الحب حديث السوشال ميديا، ولم يخل الأمر من بعض التعليقات الساخرة، خاصة أن أبو أسعد شاركت في مسلسل باب الحارة الجزء السادس والسابع، بشخصية نادية زوجة أبو عصام "الفنان عباس النوري" والتي ارتبطت به لنقل أخباره للفرنسيين إلا أنها تقع في حبه، لتأتي أغلب التعليقات: "وين أبو عصام عنك"، و"كيف أبو عصام سامحلك تطلعي هيك".

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ولا تعد هذه الإطلالة الجريئة الأولى للفنانة السورية؛ إذ سبق وأن نشرت صورا لها عرضتها للهجوم بسبب الجرأة التي اعتمدتها في إطلالتها.

يشار إلى أن الفنانة السورية ميسون أبو أسعد هي الشقيقة الصغرى للفنانة لورا أبو أسعد، وحققت نجاحا كبيرا في الدراما السورية في عدد من الأعمال من أبرزها "قلبي معكم"، "أرواح عارية"، "حدث في دمشق"، "رفة عين" والعديد من الأعمال الأخرى.

وشاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب عابد فهد، سلوم حداد، سمر سامي وآخرين، وقدمت شخصية رابعة زوجة جبران في العمل الذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

وبالإضافة للتمثيل، شاركت الفنانة السورية بدبلجة عدد من الأعمال التركية الشهيرة؛ إذ قامت بأداء صوتي لشخصية نرمين في مسلسل دموع الورد ولشخصية رفيف في مسلسل سنوات الضياع الذي حقق شهرة واسعة في الوطن العربي ولشخصية ندى في مسلسل نور وماري تشوي في ماري تشوي (مسلسل) وماريا دي سمباردا في انتصار الحب.