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شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع زووم وزوجته المطربة نورهان البغدادى يرزقان بمولودهما الأول "يونس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الموزع الموسيقي زووم بمولود الأول "يونس" من زوجته المطربة نورهان البغدادي.
وكتب زووم عبر حسابه على "فيس بوك": الحمد والشكر لله ربنا تم نعمته علينا ورزقنا بـ "يونس"، اللهم اجعله عبداً رضيا بارا بوالديه واجعله مبارك، وربنا يشفيكى يا نونا يا روحي ويقومك لينا بالسلامة يا أم يونس.
من ناحية أخرى شارك زووم مؤخراً في توزيع أغنية عمرو عبد العزيز بمناسبة الاحتفال بعيد الحب بعنوان "زوجتي العزيزة"، والأغنية من كلمات الشاعر علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، وجيتارجاليللو، وميكس وماستر عصام السحرتي.
كما شارك أيضا في أغنية تفتح الشباك لهيثم سعيد من ألبوم الجديد، والأغنية كلمات سلمى رشيد، والملحن أحمد البرازيلى.
الموزع زووم قدم العديد من الأغانى الناجحة نجوم الغناء منهم مصطفى قمر، ومحمد نور، وكريم محسن، وهيثم سعيد، ومصطفى محفوظ، ومحمد قماح، وسمية درويش، وزيزى عادل، ونادر أبو الليف.
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