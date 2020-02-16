شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ 46.. جائزة الأوسكار الثانية وش السعد على ماهرشالا على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل النجوم العالميون على جائزة الأوسكار، بعد بضعة من الأعمال الكبيرة، التي ترشحهم للحصول على جائزة، أكثر من مرة، ومنهم من يحصل عليها بعد العديد من الترشيحات على مر السنوات، ولكن هذه المرة، لعبت جائزة الأوسكار دور مهم في حياة الممثل العالمى الأمريكي المسلم ماهرشالا علي، الذى أكد في العديد من اللقاءات، أن الجائزة الكبرى فتحت له الأبواب بعد حصوله على جائزة الأوسكار عن دوره بـ فيلم Moonlight، كـ ممثل مساعد، وذلك في عام 2017.



ماهرشالا علي

ويعد "على" اول أمريكى مسلم أسود يحصل على اثنين من جوائز الأوسكار، وصرح على في أحدى اللقاءات التي أجريت معه، أن جائزة الأوسكار الثانية، التي حصل عليها عن دوره كـ ممثل مساعد بـ فيلم Green Book، " لقد ألقى الضوء على عملى"، في عام 2019.

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ماهرشالا علي

وقبل حصوله على جائزتى الأوسكار، لعب دور ريمي دانتون، في مسلسل House of Cards، من عام 2013 إلى عام 2016، وعن دوره في فيلم الدراما، Moonlight، صرح على: " كان لي نفس التجربة، حيث كان هناك العديد من الأشخاص الذين ظهروا في الوقت المناسب ، بـ حياتي وساهموا في تغيير رؤيتى للعالم، ووجهة نظرى عن نفسى".



ماهرشالا علي

كما ظهر على، في حفل جوائز للعالم الحالي 2020، على مسرح دولبى، ولكن هذه المرة لم يحصل على جوائزة، وظهر فقط، من أجل تقديم أحدى فقرات الحفل.



ماهرشالا علي

شارك الممثل الأمريكي العالمى المسلم ماهرشالا علي، الذى يتم عامه الـ 46 اليوم، حيث ولد في 16 فبراير من عام 1974، بـ أوكلاند الأمريكية، لـ أب مسلم وأم مسيحية، في عدد كبير من الأعمال، التي وصل عددها إلى 48 عمل متنوع، بداية من عام 2001، وتزوج في عام 2013 من أماتوس سامي كريم.