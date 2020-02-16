شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة مستخبية".. محمد مدين يهاجم حلمى بكر بسبب أغنية حماقى وبنت الجيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الملحن الموسيقى محمد مدين، الشهير بـ"مدين" هجوما ضاريا على الموسيقار الكبير حلمي بكر، بسبب تصريحاته حول أن لحن أغنية "حاجة مستخبية" لمحمد حماقى لم يحقق النجاح، قائلا: "يا أستاذ حلمى اللى حضرتك ماتعرفوش إن الحمد لله لحن حاجة مستخبية كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير محمد حماقى، وحقق نجاح كبير جدا فى مصر والوطن العربى، لدرجة أن النجاح ده وصل لتركيا.

وكتب مدين، عبر حسابه على انستجرام: "فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه إلا أنا رغم إن أنا صاحب الموضوع، وهو لحن حاجة مستخبية واللحن التركى والإسرائيلى كمان ومهرجان بنت الجيران، بس أنا ساكت عشان ما بحبش أعمل شو ع الفاضى".

وتابع مدين: "بس لما ألاقى الأستاذ حلمى بكر طالع امبارح مع الأستاذ عمرو أديب بيتكلم على لحن أغنية حاجة مستخبية إن ده لحن محققش نجاح مع المطرب اللى أخدها (يقصد حماقى) وإن اللحن ده مسروق من لحن تركى، عايز أقوله يا أستاذ حلمى اللى حضرتك ماتعرفوش إن الحمد لله لحن حاجة مستخبية كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير محمد حماقى، وحقق نجاح كبير جدا فى مصر والوطن العربى، لدرجة أن النجاح ده وصل لتركيا وتواصلوا معايا بكل احترام وأخدوا منى اللحن بشكل رسمى واترجم للتركى مع نجمة كبيرة، وحضرتك ممكن تتأكد بنفسك إن اسم الملحن محمد أحمد فؤاد، زى اسمى فى التنازل وبتواصل دلوقتى معاهم عشان اسم الشهرة".

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وأضاف مدين: "عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع فى برنامج كبير زى ده، لازم تتأكد من معلوماتك كويس عشان انت كده مافرقتش عنهم حاجة، هم سرقوا مجهودى وحضرتك بتضيعه، وده شيء يؤسفنى إنه يخرج من أستاذ كبير زى حضرتك، ومش بس كده، للأسف فى حد اتهمنى كمان إنى سارقه من إسرائيل، دخلت لقيت إنهم سارقين منى فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله والتاريخ كان من بعد نجاح الأغنية بثلاث سنوات، وده للتوضيح مش أكتر".



