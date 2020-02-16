شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "جاى الزمان" لدينا حمزة بنادى سينما المرأة بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض "نادي سينما المرأة " الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب فيلم " جاي الزمان " للمخرج دينا حمزة غدا الاثنين 17 فبراير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

فيلم" جاي الزمان" سيناريو وإخراج دينا حمزة وتصوير محمد عبد الرؤوف ومونتاج محمد عيد، وموسيقى تامر كروان يتناول تجربة حقيقية للمخرجة التى عانت من الوحدة بعد رحيل والدها الشاعر الكبير محمد حمزة سنة 2010، والتى كادت أن تصل بها إلى درجة الانتحار ولكنها قررت أن تعيش وتبحث فى منزلها عن مخرج من الوحدة، فتوقفت عند راديو تركه لها والدها والذى أصبح ونيسها الوحيد الذى بدأت تستمع فيه على محطة الأغانى لأعمال والدها والذى كتب فى الستينيات لكبار المطربين مثل عبدالحليم حافظ وشادية ووردة، حيث قررت أن تخرج من أزمتها بالبحث عنه أبا وشاعرا مع الأماكن والأشخاص الذين ترك بهم بصمته.

Advertisements

وقالت دينا حمزة لـ«الخليج 365» إنها بعد أن انتهت من الفيلم لم ينته شعورها بالوحدة ولكن أصبح معها أشخاص آخرون تحكى لهم عن وحدتها، وقالت أيضا إن عبدالحليم كان حاضرا دائما فى بيت والدها، وأنها شخصيا تحفظ عن ظهر قلب أغانيه التى صنعت وشكلت وجدان أجيال ومازالت مستمرة فى ذلك لأنها أغانٍ خالدة.

وعقب العرض تقام ندوة لمناقشته مع مخرجته والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.