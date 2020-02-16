شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صبرى فواز يبدأ تصوير أول مشاهده في «نساء من ذهب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر أمس الفنان صبرى فواز إلى لبنان، لتصوير اليوم أول مشاهده في مسلسل "نساء من ذهب"، في إحدى فيلات ومشاهد تجمع مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، خاصة صبري أنه من ضيوف شرف المسلسل، حيث يظهر في حلقة واحده فقط.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.

وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهوالديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

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وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما في عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

يذكر أن صبرى فواز يشارك أيضا في مسلسل أسوج فاتح، في بطولته هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.