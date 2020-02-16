شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ نجوم الفن أحمد فهمى على فيلمه الجديد العارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تهنئه الفنان أحمد فهمى على فيلمه الجديد العارف والذى يشاركة فى دور البطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، بدور العرض السينمائى، وقد نشر فهمى صورة له من شخصيته التي يجسدها داخل فيلم "العارف".

وكتب له شقيقه الفنان كريم فهمى، قائلا:" أنت و عز هتكسروا الدنيا أنا متأكد ان شاء الله"، وكتب له الفنان شيكو، قائلا:" أوبا مبروك يالا"، أما الفنان أكرم حسنى ، كتب له قائلا: " مبروك يا ابو العقل و الرزانة .. هاتكسر الدنيا ان شاء الله يا صاحبي"، أما الفنان كريم قاسم، كتب له قائلا:" شكلك حلو"، وعلقت الفنانة أسماء أبو اليزيد، قائلة:" مستنيه".



أكرم حسنى



تهنئه كريم وشيكو لأحمد فهمى



كريم قاسم و أسماء أبو اليزيد

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

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فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

ويشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني ، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن.

وكان الفنان أحمد فهمى، قد شارك جمهوره صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسنى، خلال تحضريهم لمسلسل تيمون وبومبا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ونشر "فهمى" صورته مع أكرم حسنى وعلق قائلاً:" بنذاكر (تيمون و بومبا) رمضان 2020..إنتاج سينرجى.. تأليف أيمن وتار.. إخراج احمد الجندى"، مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.