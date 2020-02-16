شكرا لقرائتكم خبر عن "نسى المحفظة فى البيت".. عمرو سعد يتعرض لموقف محرج أثناء شرائه ملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان عمرو سعد، ربما تعرض لموقف محرج خلال اقتنائه بعض الملابس الجديدة، وهو ما كشفه بنفسه، عندما ذكر أنه نسى محفظة نقوده فى المنزل، وبالتالى لم يستطع شراء أى شيء، سائرا بمقولة "حفل على نفسك قبل ما حد يحفل عليك".

ونشر سعد، عبر حسابه على انستجرام، صورة له وهو مرتديا أحد القمصان الجديدة بعد معرفة مقاسها، صحبها بتعليق: "توصل لغاية هناك وتقعد تقيس ساعة، وأنت جوة بقى تكتشف إنك نسيت المحفظة فى البيت".



عمرو سعد

فى سياق منفصل، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الدعوى المرفوعة من الفنان عمرو سعد، ضد المنتج السينمائى محمد السبكى، بسبب عدم سداد أجره المستحق فى فيلمى "حملة فرعون و"ريجاتا"، لجلسة 3 مارس للحكم.

Advertisements

وأوضحت القضية رقم 955 لسنة 11 قضائية، أن الفنان عمرو سعد على سيد الشهير بـ"عمرو سعد"، أقام دعواه القضائية ضد شركة "السبكى" للإنتاج الفنى، بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وطالب الفنان خلال الدعوى بندب خبير محاسبى لبيان حساب صافى الإيرادات لكل من فيلم "ريجاتا، وفيلم حملة فرعون"، من إنتاج المعلن إليه الأول، وتحديد حصته منها، كما طالب بإلزامهم بتقديم عقد الطالب معهم ببطولة فيلم "حديد" وإلزامه بسداد المتبقى من أجر الطالب عن الفيلم، مع الفوائد التجارية محسوبة وفقا لأعلى سعر فائدة دائنة معلن من البنك المركزى المصرى، من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزام المعلن إليهم بالمصاريف والأتعاب.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى الفنان حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليه حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.

وكان الفنان عمرو سعد، تقدم بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد المنتج محمد السبكى، وقام بإنذاره أكثر من مرة، لكنه لم يقم بالرد على هذا الإنذار، لذلك قام باللجوء إلى القضاء.