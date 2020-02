شكرا لقرائتكم خبر عن من هي كارولين فلاك؟.. اشتهرت كمقدمة برامج واحتفلت بالفالانتاين مع كلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محبو الموضة وبشكل خاص متابعي عارضة الأزياء العالمية كارولين فلاك للصدمة بخبر انتحارها الذى تم الإعلان عنه بالأمس، وذلك بعدما كشفت عائلتها عن وفاتها داخل شقتها في عاصمة إنجلترا لندن، وهو الخبر الذي صدم متابعيها إلي حد كبير ممن لم يتوقعوا رحيل كارولين فلاك بهذا الشكل المفاجئ، خاصة بعدما اكتسبت شهرة واسعة عبر تقديمها اشهر البرامج بالإضافة إلي عملها في مجال الموضة والأزياء مثلما يظهر خلال السطور التالية الذي نسلط الضوء عليها عبر معلومات ربما لا يعلمها كثيرون عن كارولين فلاك.



كارولين فلاك

ولدت كارولين فلاك في شهر نوفمبر عام 1979 أي أنها تبلغ من العمر 40 عام، وآخر صورة نشرتها عبر انستجرام كانت أول أمس، واحتفلت خلالها بالفالانتاين بنشر صور مع كلبها.



كارولين فلاك

اكتسبت كارولين فلاك شهرتها الواسعة منذ عام 2001 بداية بدخولها عالم التمثيل عبر مسلسل Is Harry on the Boat ثم دخلت بعد ذلك عالم تقديم البرامج، ولعل أشهر برنامج قدمته هو الأخير love island التي نالت من خلاله شهرة واسعة تمتعت بها بفضل اسم البرنامج الكبير مما جعل متابعيها يبلغ عددهم مليونين ونصف متابع.

Advertisements



كارولين فلاك

رغم الشهرة الكبيرة التي تمتعت بها وظهورها دائماً في شكل الفتاة الجميلة التي تتصدر ابتسامتها أغلفة الصحف إلا أنها مرت بأكثر من أزمة أخيرة بداية باتهامها بالتهرب الضريبي بالإضافة إلي اتهامها بضرب صديقها السابق بمصباح كهربي في رأسه.



كارولين فلاك مع كلبها

فور العثور عليها منتحرة أصدرت عائلتها بيان طالبت فيه الجميع بضرورة احترام خصوصية فقيدتهم، ولم يتطرقوا خلال البيان لأي سبب بخصوص انتحارها مكتفين بتأكيد الخبر الذي تفاعل معه متابعيها عبر هاشتاج حمل اسمها عبر موقع تويتر.