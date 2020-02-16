شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحذف بوست إعلان مشاركته فى حفل مباراة السوبر المصرى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان محمد رمضان التساؤلات عن عدم مشاركته فى حفل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المحدد لها الخميس المقبل في أبو ظبي، وذلك بعد قيامه بحذف البوست الخاص بالترويج للحفل من حسابه بموقع "أنستجرام" ، وذلك بعد الهجوم عليه من الجماهير عقب تطورات أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

ولكن لا يوجد أى تصريح رسمي من اتحاد الكرة المصرى أو المسئولين عن تنظيم الحفل حتي الآن حول مشاركته من عدمها، ولكن حذفه منشوره الذي نشره يوم 29 يناير الماضى، وكان كتب به :" بإذن الله معادنا يوم 20 فبراير في أبو ظبي ستاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. ثقة في الله أقوى سوبر"، أثار التكهنات عن إلغاء الحفل.



تغريده محمد رمضان عن حفله لإحياء افتتاح السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك

وجاء حذف رمضان لمنشور مشاركته فى السوبر المصري، بعد حذفه للبوست الذى أثار غضب الجماهير بشكل كبير و الذى ظهر به داخل غرفة العمليات متهكما علي الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، والذى أدي إلي تدشين الجماهير لحملات مقاطعته والتى تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي آخر تصريح له قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إن سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

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محمد رمضان يحذف تغريدته عن حفل إحياء افتتاح السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، أنه على أقصى تقدير يتم حرمانه من الطيران داخل مصر حتى يحصل على فرصة للعمل في الخارج، مشيرًا إلى أنه بدأ خدمته في القوات الجوية في سن 13 سنة في الثانوية الجوية ومنها إلى كلية الطيران التي تخرج منها كأصغر طالب للدفعة وبتفوق وقاد طائرة الميج 21 وترشح للتدريس في القوات الجوية، وخرج من السلاح الجوي نتيجة عملية طبية.

وذكر أنه حاول الاتصال بمحمد رمضان، ولكنه لم ينجح في الوصول إليه ولم يجد رد فعل منه رغم أنه كان يجب على محمد رمضان المبادرة بالاتصال، مضيفًا أن الفنان محمد رمضان أكد في أحد البرامج التليفزيونية أنه سيلبي كل ما يطلبه الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه لم ينفذ كلامه.