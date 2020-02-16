عمر طاهر يعلن عن "مفاجأة" تجمعه مع الفنان محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الكاتب عمر طاهر عن استعداده؛ لتقديم حوارٍ مصورٍ مع الفنان محمد منير، يبدأ الكشف عن تفاصيله غدًا الاثنين.

عمر اكتفى بالإشارة للحوار بنشر صورة تجمعه مع الفنان محمد منير، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "كل ما يمكن قوله إنها مفاجأة، وبإذن الله تظهر تفاصيلها غدًا الاثنين".

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عمر طاهر قدم من قبل عدة برامج، منها: "وصفولي الصبر، صنايعية مصر، ومصري أصلي".

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد منير؛ لتقديم أكثر من عمل فني، منها: "سر الكينج" المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأيام المُقبلة.