"جت متأخر".. أحمد الفيشاوي يهنئ زوجته بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته "نادية"، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "جت متأخر، بس كل عيد حب وإنتِ طيبة برضو".

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، درة، ومن إخراج أيمن مكرم.