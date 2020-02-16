"جت متأخر".. أحمد الفيشاوي يهنئ زوجته بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته "نادية"، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.
ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "جت متأخر، بس كل عيد حب وإنتِ طيبة برضو".
ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، درة، ومن إخراج أيمن مكرم.
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