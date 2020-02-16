نرمين الفقي تنشر صور جديدة في "جبل الرحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من جبل الرحمة بمكة المكرمة، عقب انتهائها من تأدية مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وعلقت: "عرفات، جبل الرحمة، ربنا يكتبها للجميع"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بطولة رانيا محمود ياسين، أحمد رفعت، جميل برسوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.