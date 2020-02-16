بعد قرار اعتزاله كتابة الأغاني.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة لجمهوره بعد القرار الذي اتخذه باعتزال كتابة الأغاني، أمس، السبت.

وكتب "قمر" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" مش اي حد بيشوف المحبة دي في حياته وهو عايش، غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركوا".

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وكان الشاعر أيمن بهجت قمر نشر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وتابع قمر: "هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

يذكر أن أيمن بهجت قمر يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.