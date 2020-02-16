بعد "رأس السنة".. محمد صقر يكتب "العلمين" ويتعاون مع طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد صقر، إنه ينشغل حاليًا بكتابة فيلم "العلمين" بالاشتراك مع المخرج أبو بكر شوقي، صاحب فيلم "يوم الدين".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أشارك المخرج أبو بكر شوقي في كتابة فيلم بعنوان (العلمين)، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتصوير في نهاية العام الجاري 2020".

ومن ناحية أخرى، ينتظر صقر بدء تصوير فيلم المخرج طارق العريان الجديد، والذي يشارك فيه كمنتج.

يُذكر أن صقر يُعرض له في "السينمات" فيلم "رأس السنة"، تأليف محمد حفظي، بطولة إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، أحمد حاتم، علي قاسم.