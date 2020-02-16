ياسمين الخطيب بفستان الزفاف في "2 طلعت حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "2 طلعت حرب". وظهرت ياسمين في الصورة رفقة الفنان أحمد وفيق، مرتدية فستان زفاف من كواليس الشخصية التي تجسدها في العمل. Advertisements يذكر أن ياسمين الخطيب تشارك في "2 طلعت حرب"، وتعد هذه التجربة الأولى لها في مجال التمثيل. فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، ومحمود قابيل، وعلي صبحي، ودلال عبدالعزيز، وأحمد مجدي، وشيري عادل، وعبير صبري، ومن تأليف هانزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي.

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