فيديو| عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربيني له في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الهضبة عمرو دياب عن الهدية التي قدمتها له الفنانة دينا الشربيني بمناسبة عيد الحب.
وقال خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المعروض على شاشة "Mbc"، :"جبتلى حاجة جميلة أنها بتعرف تخلينى أطلع إنتاج كويس فى شغلي، إنما هتقولى أديها وردة حمراء، وسؤال أنا جبت أيه ليها، أسألها هى فى الحاجات دى، ومشيها كده بقى".
يذكر أن الهضبة شارك جمهوره بصورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يوم 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع عيد الحب.
وظهر الثنائي في الصورة من أحد المطاعم، ووجه دياب رسالة لدينا :"عيد حب سعيد، زي ماانتي".
وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.
واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، عقب طرح الألبوم، الذي حقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة.
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