تراند اليوم : بكاء.. وصراخ.. فيديو| مجنونة "راغب علامة" تصدمه في فرنسا



أحيا المطرب اللبناني راغب علامة، حفلاً على مسرح "أولمبيا" في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور العربي.

ونشر مقطع فيديو من الحفل، يكشف عن صعود معجبة على المسرح وقيامه باحتضانه بشدة، قبل ان تنهمر في بكاء وصراخ هيستري.

وشاركت المعجبة، علامة غناء: "آسف حبيبتي".

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاركه علامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بدا بعضها مستغربًا من رد فعل الفتاة، إلى حد أن هناك من وصفها بـ "الجنون".



كما نشر علامة مقطع فيديو مع أطفال على خشبة المسرح، وعلّق قائلاً: "محبّة الأطفال هي المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا، صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس!".

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وكان راغب علامة احتفل بعيد الحب بنشر صورة مع عائلته عبر "تويتر" بغياب ابنه خالد، معلقا بالقول: "لقد افتقدناك حبيبي خالد! عيد حب سعيد".