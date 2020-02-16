بالفيديو: باريس هيلتون تروي انطباعاتها عن زيارتها الأولى للسعودية

كشفت عارضة الأزياء وريثة سلسلة فنادق “هيلتون” العالمية، “باريس هيلتون”، عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأولى للمملكة العربية السعودية، وقالت “هيلتون” في تصريحات لقناة “العربية” على هامش مشاركتها في مؤتمر معهد “ميلكن” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبو ظبي: إن “الجميع في السعودية كانوا لطفاء ومرحّبين بي”، وتابعت: “لقد أمضيت وقتًا رائعًا في السعودية فهي جميلة وشعبها رائع.. الجميع كانوا لطفاء ومرحّبين بي، وإن شعبها رائع”.

وكانت باريس هيلتون قد زارت المملكة العربية السعودية مرة من قبلُ، ووصفت باريس هيلتون منطقة الشرق الأوسط، بأنها “مكان سحري”، وهذا يتجسد في أناس رائعين، والفنادق، والتسوق، وفرص العمل هناك، كما أشادت بإمارة دبي.. ولباريس هيلتون أكثر من 11 مليون متابع عبر حسابها على “إنستغرام” و17 مليون متابع على “تويتر”.

ويعتبر مؤتمر معهد “ميلكن” بمثابة “دافوس مصغر”؛ حيث يجتمع فيه قياديو العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستثماري، ويتطرق لمواضيع عالمية كالمناخ والفضاء والحرب التجارية.