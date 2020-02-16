بالفيديو: معجبة تحتضن راغب علامة وتبكي بشكل هيستيري

شارك النجم راغب علامة جمهوره عبر شبكات التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع مصوّره من حفله الأخير على مسرح الـ”أولمبيا” في العاصمة الفرنسية باريس اول من امس (الجمعة).

وتضمنت اللقطات صعود معجبة على المسرح متوجهةً نحو الـ”سوبر ستار”، لتضمه وتبدأ بالبكاء والصراخ بشكل هيستري، وغنت برفقته “آسف حبيبتي”.

وكان للأطفال أيضاً حصة بين الجمهور، إذ نشر الفنان اللبناني لقطات أظهرت احتضانه لهم على المسرح. وعلّق عليها قائلاً: “محبّة الأطفال هي المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا، صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس!”.

وكان راغب علامة احتفل بعيد الحب بنشر صورة مع عائلته عبر “تويتر” بغياب ابنه خالد، معلقا بالقول: “لقد افتقدناك حبيبي خالد! عيد حب سعيد”.