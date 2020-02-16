الحكم على ممثل مصري بالسجن 30 سنة في قضية تهريب آثار

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، على شقيق الدبلوماسي المصري ووالأمين العام السادس للأمم المتحدة بطرس غالي، بالسجن المشدد لمدة 30 عام مع غرامة بقيمة 6 مليون جنيه في قضية تهريب الأثار إلى إيطاليا. بعد أن كشفت التحقيقات تورطه هو واثنين آخرين، في قضية الشحنة المحملة بالآثار التي خرجت من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، وكذلك مسؤول لدولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

ولكن من المفاجئ أن المتهم الرئيسي وشقيق الدبلوماسي المصري هو من الوجوه المعروفة في الوسط الفني، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية، أمام العديد من الوجوه اللامعة في الوسط. ومن أبرز أفلامه سمير وشهير وبهير والديلر وعين شمس، ومن أعماله التلفزيونية فرح ليلى وحارة اليهود وقلوب وعرفة البحرمع النجم نور الشريف، وكان آخرها علامة استفهام والواد سيد الشحات وليالي أوجيني وكارمن، وهو صاحب الجملة الشهيرة «أبشر يا تيمور» في فيلم تيمور وشفيقة، ولعل من أبرز أعماله هو مسلسل فرقة ناجي عطى الله الذي شارك فيه مع الزعيم عادل إمام.