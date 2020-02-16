نشرت يوتيوبر مغربية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكو ما تعرضت له في كوريا خلال خضوعها لجلسات علاج طبيعي وأبر صينية. وقالت الفتاة التي تدعى سارة خلال الفيديو أن الجلسات تسببت لها بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري. وأوضحت الفتاة وهي تبكي، أن المستشفى رفضت تسليمها تقارير حالتها، قائلة: ”ولا دكتور عايز يقولي إيش حالتي، شهر كامل ما أقدر أتحرك نهائياً”.

وتابعت الفتاة: ”حسبي الله على الشخص اللي يقول لك إن العلاج في كوريا حلو، ما عندهم أحد يعترف ويقول أنا غلطت وراح أعالجك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مغربية مشهورة تنهار باكية بعد خضوعها لجلسات إبر صينية في كوريا وإصابتها بالشلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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