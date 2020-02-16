شاهد.. ميريام فارس تتحدى جمهورها في الرقص بحفل عيد الحب بالإمارات !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع مصورة للفنانة اللبنانية، ميريام فارس، وهي تخوض تحديا للرقص مع جمهورها، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الجمعة، في الإمارات العربية المتحدة.
ويظهر المقطع المصور، تنافس معجبين مع ميريام فارس بشدة في الرقص، خلال الحفل، الذي أقيم في إمارة رأس الخيمة، بمناسبة عيد الحب “فالنتاين”. وذكرت تقارير صحفية، أن ميريام فارس، سألت منظمو الحفل إن “كان الرقص مسموحا هنا أم لا؟!”. يشار إلى أن ميريام فارس، التزمت بتوجيهات منظمي حفلها في السعودية، بعدم الرقص على المسرح، وقالت للجمهور وقتها: “مسموح لي بس أطق رقبة”.
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