مزيكا وعالم الفن تطرحان"هي دي" للمطرب هشام عباس

طرحت اليوم شركتا "مزيكا وعالم الفن" للنجم هشام عباس، على اليوتيوب وجميع المتاجر الأغنية الجديدة "هى دى" -Lyrics Video- كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى كريم عبدالوهاب. طعيمة، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى كريم عبدالوهاب. يقول مطلع الأغنية: هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله أجمل هدية

هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا

اللى أنا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانية معاه

لما بشوفها بسمى ودايمًا أقول سبحان الله الله الله الله أجمل هديةهى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليااللى أنا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانية معاهلما بشوفها بسمى ودايمًا أقول سبحان الله

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