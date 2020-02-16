فيلم احكيلي يحصد الجوائز بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

حصل فيلم "احكيلي" على جائزتين جديدتين من مهرجان أسوان لأفلام المرأة ليضاف إلى عدد الجوائز التي حصل عليها الفيلم سابقًا، وحصد الفيلم جائزتي مسابقة الفيلم المصري وعلى جائزة لجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطي.
قامت ماريان خوري مخرجة الفيلم بشكر كل الرجال في حياتها وقالت
الجدير بالذكر أن فيلم احكيلي حصل على جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة السابقة، كما أن الفيلم يعرض في سينما زاوية بوسط البلد ودور العرض منذ ستة أسابيع ويستمر حتى 17 من فبراير الجاري، تقوم ماريان في فيلمها الجديد احكيلي بسرد قصص النساء في عائلتها لأمها تمتد لأربع أجيال.
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