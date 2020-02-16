الجمعة.. حفل جديد لوائل الفشني بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الجمعة المقبل، 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح قاعة النهر حفلًا جديدًا للمطرب وائل الفشني.

من المفترض أن يقدم الفشني عددًا من أجمل أغنياته التى اشتهر بها بين الجمهور المصري، مثل أغنية

سافر حبيبي، أغنية مسلسل طايع وغيرهم امن أجمل ما غنى.

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يشار إلى أن تذاكر الحفل متاحة على موقع الساقية على الإنترنت، أو من خلال مقر الساقية بالزمالك، تتراوح أسعار التذاكر من

67 وحتى 107 جنيهات.

جدير بالذكر أن المطرب وائل الفشني أشتهر من خلال تقديمه لتتر بداية مسلسل واحة الغروب ومن ثم توالى تقديمه لعدد من تترات المسلسلات من بينهم مسلسل طايع، مملكة الغجر، ضد مجهول وغيرها من أغاني المسلسلات التي تميز بها. اشتهر الفشني بتقديمه شكلًا مختلفًا من الموسيقى التى تتميز بالطابع الشرقي.