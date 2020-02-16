دينا الشربيني تواصل تصوير "لعبة النسيان" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن "لعبة النسيان"

مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، تعيش امرأة حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يذكر أن العمل بطولة دينا الشربيني، رجاء الجداوي، أحمد صلاح السعدني، علي قاسم، إنجي المقدم، محمود قابيل، هنا شيحة، إخراج هاني خليفة، تأليف تامر حبيب.