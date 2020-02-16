اعلنت وكالة العاليا السعودية للإنتاج ورعاية المواهب الإنتهاء من تصوير المسلسل الشبابي "باريستا مو قهوجي"، وذلك بعد ضم عدد كبير من المواهب الشابه سيتم تقديمها للمرة الأولى .
أعرب الفنان عبدالعزيز المهوس، عن سعادته لإختياره لدورالبطولة في المسلسل الشبابي (باريستا مو قهوجي) قائلاً : " حبيت دوري في المسلسل ويعتبر دائماً الموظف المستهترعقبه نجاح للجهة التي يعمل بها و لزملاءه ايضاً ، كما آمل ان تصل رسالتنا لكل الشباب المقبلين على اختيار مستقبلهم الوظيفي و أن يختارو بدقه و شغف ليبدعو فيما امتهنو و أن يراعو ضميرهم في المسؤوليات الوظيفية الملقاه على عاتقهم".
كما أعتبر الفنان يوسف المصري، تجربته التمثيلية الأولى مع وكالة العاليا بأنها فرصة، قائلًا : " كان اشتراكي بالبرنامج بمحض الصدفة التي قرر أن يظهر من خلالها كل امكانياته.
واضافت الفنانة هنا : "سعيدة جداً بهذا الدور الذي انقل من خلاله يوميات موظف الكاشير و ما يمر به من مواقف يومياً متنوعة ما بين المحرجة، الجميله أو المستفزة مع زبائنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر طرح المسلسل السعودي "باريستا مو قهوجي" قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.