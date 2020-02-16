طرح المسلسل السعودي "باريستا مو قهوجي" قريبًا

اعلنت وكالة العاليا السعودية للإنتاج ورعاية المواهب الإنتهاء من تصوير المسلسل الشبابي "باريستا مو قهوجي"، وذلك بعد ضم عدد كبير من المواهب الشابه سيتم تقديمها للمرة الأولى .

أعرب الفنان عبدالعزيز المهوس، عن سعادته لإختياره لدورالبطولة في المسلسل الشبابي (باريستا مو قهوجي) قائلاً : " حبيت دوري في المسلسل و

يعتبر دائماً الموظف المستهترعقبه نجاح للجهة التي يعمل بها و لزملاءه ايضاً ، كما آمل ان تصل رسالتنا لكل الشباب المقبلين على اختيار مستقبلهم الوظيفي و أن يختارو بدقه و شغف ليبدعو فيما امتهنو و أن يراعو ضميرهم في المسؤوليات الوظيفية الملقاه على عاتقهم".

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كما أعتبر الفنان يوسف المصري، تجربته التمثيلية الأولى مع وكالة العاليا بأنها فرصة، قائلًا : " كان اشتراكي بالبرنامج بمحض الصدفة التي قرر أن يظهر من خلالها كل امكانياته.

واضافت الفنانة هنا : "سعيدة جداً بهذا الدور الذي انقل من خلاله يوميات موظف الكاشير و ما يمر به من مواقف يومياً متنوعة ما بين المحرجة، الجميله أو المستفزة مع زبائنهم".