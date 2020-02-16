بعد طرح ألبومه.. إرتفاع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

بعد النجاح الكبير لألبومه الجديد "سهران"،يستكمل الهضبة عمرو دياب مشروعاته الغنائية، وذلك بإستعداده لحفله الغنائي على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، ويعتبر هو الحفل الأول لدياب مع جمهوره في مصر بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لدياب على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، صباح اليوم عن سرعة حجز

تذاكر الحفل بسعرها المخفض، وبعد الإعلان بساعات تم رفع سعر الفئة الأولى من 450 جنيه إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى نفاذ تذاكر الفئة الثانية بالكامل بقيمة 750 جنيه، لتتبقى تذاكر الفئة الثالثة بقيمة 1500جنيه، والرابعة بقيمة 2500 جنيه.

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وتستعرض بوابة الوفد الإليكترونية رسم توضيحي لأماكن فئات الحفل:

يذكر أن "سهران" قد ضم 16 أغنية بينهم "سهران، مهرجان، هايعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، زي ماانتي، جامدة، عم الطبيب" بالإضافة إلى 4 أغاني قد طرحهم دياب بشكل سابق في صيف العام الماضي وهم "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها"، وقد تعاون فيه مع كبار الشعراء ومنهم "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج الدين، أحمد المالكي"، ومن الملحنين" عمرو مصطفى، بلال سرور، عزيز الشافعي"، والموزعين"نادر حمدي، طارق مدكور، رامي سمير، أسامة الهندي".

