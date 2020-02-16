القرية الفرعونية تحتفل بعيد الحب بإقامة أول حفل زفاف فرعوني

تشهد القرية الفرعونية بالجيزة تنظيم أول حفل زفاف فرعوني في مصر، يسلط الضوء على مراسم الزواج في مصر القديمة، ويهدف إلى تعريف المصريين بطريقة الزواج عند المصري القديم.

الحفل، الذي من المقرر أن يقام، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة مساءً،

يتكون من موكب فرعوني يشتمل على طقوس الزفاف، يقام أمام أحد المعابد بالقرية ليجسد صورة حقيقية من مراسم الزواج عند الفراعنة.

يأتي حفل الزفاف بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الحب، حيث

تحتفل القرية بتلك المناسبة سنويًا، وقررت أن يكون احتفال هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة على طريقة إقامة أول حفل زفاف فرعوني فى مصر.

يذكر أن المرأة فى مصر القديمة كان لها شأن عظيم، وكان الزواج من أكثر الأشياء التى حرص المصرى القديم عليها انطلاقًا من التعاليم الدينية التى تحث على الزواج.