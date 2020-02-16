نفاد تذاكر حفل عمر خيرت بساقية الصاوي

نفدت تذاكر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بساقية الصاوي على موقع الساقية على الإنترنت والمقامة في قاعة النهر يوم 20 فبراير الجاري في تمام الساعة 8 مساءً.

يشار إلى أن أغلب حفلات عمر خيرت تنفد تذاكرها في غضون وقت قليل، سواءً داخل الساقية أو خارجها، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا من أجمل مقطوعاته

من بينها: "صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة" وغيرها من أجمل ما قدم.

جدير بالذكر أن عمر خيرت سيحيي حفلًا جديدًا له اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنه مساءً.