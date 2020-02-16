بالفيديو.. رامي صبري يقترب من المليون بأغنية "حياتي مش تمام" على يوتيوب

اقترب الفنان رامي صبري بأغنيته الجديدة "حياتي مش تمام"، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان: عزيزالشافعي، توزيع: جلال الحمداوي.
يذكر أن رامي طرح ألبومه الجديد "فارق معاك" في الموسم الصيفي الغنائي من العام الماضي، على يوتيوب، وحقق نسب مشاهدة عالية،وضم 12 أغنية منها "بتاع بنات، وبقابل ناس، حكاية حبنا، بتهتمي، حاول تنساني"، إضافة إلى حفله الغنائي الأخير في جدة والذب حمل شعار "كامل العدد"، وقدم لهم باقة غنائية مميزة، ومنها "قولت اللي عندي، صعبان عليا، غمضت عيني، هو في كده".
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