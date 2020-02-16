خاص الفن- أنجو ريحان سعيدة بجائزة أفضل ممثلة وتهديها لـ يحيى جابر

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية ​أنجو ريحان​ عن سعادتها الكبيرة بنيلها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان لبنان الوطني للمسرح بدورته الثانية، وذلك عن دورها في مسرحية "مجدرة حمرا"، وقالت في حديث خاص لموقع "الفن": "عادة ننال تكريمات وتقديرات، ولكن هذه المرة الأولى التي أفوز بها بجائزة أفضل ممثلة مسرح، والأهم أنها من لجنة وقائمين على هكذا مهرجان، فهم أساتذة كبار، ويُشهد لهم بمسريتهم ورأيهم، المبني على معايير لها علاقة بالتمثيل والنطق والإحساس".

وقالت أن مسرحية "مجدرة حمرا" التي تقوم ببطولتها، كانت من ضمن المسرحيات التي عرضت خلال هذه الدورة من المهرجان، وعن إختيارها هي لهذه الجائزة قالت:"في النهاية عندما يكون النص ليس قويا، مهما حاول الممثل أن يجتهد، فإن لم يكن مقتنع به، لن ينجح العمل، وهناك أهمية لإدارة المخرج ​يحيى جابر​ الذي يعود له الفضل بكوني ممثلة في المسرح".

وأضافت:"كان هناك ورشة عمل كبيرة إستمرت لحوالي الـ8 أشهر قبل إنطلاق عرض المسرحية، إن كان على المستوى المهني أو النفسي والإجتماعي، إلى ان وصلنا لأن أستطيع أن ألعب 3 شخصيات رئيسية وتقريباً 4/5 شخصيات ثانوية"، وأهدت ريحان هذه الجائزة للمخرج يحيى جابر.