أحدث التُهم الموجهة لـ آر. كيلي : اعتداء على قاصر

ميرنا وليد - بيروت - اتهام جديد مضافاً إلى سلسلة الاتهامات التي تواجه النجم ​آر. كيلي​ (53 عاما) وهي تحديداً اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى أكثر من عقدين.

والاتهام الجديد في مدينة شيكاغو حيث تشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلي بممارسة أفعال جنسية معها في أواخر التسعينات حين ان عمرها 14 أو 15 عاما.

وتجدر الإشارة أن كيلي يخضع للمحاكمة في ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

وكيلي صرح أنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده في نيويورك وإيلينوي وشيكاغو.

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