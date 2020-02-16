خاص الفن – دريد لحام يلتقي سلاف فواخرجي وأمل عرفة وعباس النوري في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - أمس، بدأ المخرج ​محمد عبد العزيز​ تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "​شارع شيكاغو​" الذي ألفه بنفسه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية وبينهم ​سلاف فواخرجي​ و​أمل عرفة​ و​عباس النوري​ و​شكران مرتجى​ و​نظلي الرواس​ ومهيار خضور ونادين سلامة ونادين خوري وهدى شعراوي.

لكن الخبر السار والمفاجئ الذي علم به موقع "الفن" أن الممثل السوري ​دريد لحام​ انضم إلى قائمة الأبطال مع اللحظات الأخيرة قبل البدء بالتصوير.

العمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الراهن، وتروي حكاية فتاة دمشقية، تهرب برفقة بطل شعبي، وتلجأ إلى "تياترو" في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها، جملة من الأحداث والصراعات، تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى تقودها الصدفة إلى يد محقق يكشف خيوطها في الزمن الحالي.

ويشار إلى أن صاحب شخصية "​غوار الطوشة​" عاد إلى الشاشة الصغيرة خلال العام الماضي عندما حل ضيفاً على حلقة واحدة من مسلسل "ناس من ورق"بعدما غاب لسنوات عدة، إذ يعود آخر عمل قامت ببطولته إلى عام 2014 وتحديداً مسلسل "بواب الريح"، وتخلل ذلك مشاركته في فيلم "​دمشق حلب​" قبل عامين.