تراند اليوم : “شمس المعارف” يفتتح “البحر الأحمر السينمائي” في السعودية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى من 12 إلى 21 مارس/آذار المقبل بجدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي “شمس المعارف” للأخوين فارس وصهيب قُدس.

والفيلم يتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم، من خلال قصة حسام، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتماً بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته.

وينضم إليه صديقه المقرب معن، وصديق آخر هو إبراهيم، والمدرّس عُرابي ليجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع، حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصاً أنها ستضع مستقبلهم في خطر.

والفيلم الذي أخرجه فارس قدس وأنتجه ولعب بطولته شقيقه صهيب تدور أحداثه عام 2010 حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وحصل على دعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال منحة صندوق “تمهيد” بقيمة 500 ألف دولار، وهي جائزة تمنح مرة واحدة للمواهب السعودية الجديدة الواعدة.

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وعلق مدير المهرجان محمود صبّاغ على هذا الاختيار قائلا: “لا يوجد أنسب من أن يفتتح أولَ مهرجان سعودي دولي، فيلمٌ سعودي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية، كما أن العمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الرواد المبدعين الذين بدأوا وألهموا هذا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم”.

وقرر المهرجان تكريم 3 من روّاد التغيير والابتكار ممن تميزوا في عالم صناعة السينما، وهم جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، وكيم دونج هو، مؤسس مهرجان “بوسان” السينمائي في كوريا الجنوبية، ودانييلا ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان “موريليا” السينمائي الدولي بالمكسيك.

ويشمل المهرجان تكريم المخرج المصري خيري بشارة مع عرض مجموعة من أبرز أفلامه بعد ترميمها، وهي “الطوق والإسورة”، و”حرب الفراولة” و”آيس كريم في جليم” و”كابوريا” و”إشارة مرور”.

وتأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، ليكون مهرجانا سنويا بمدينة جدة التي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، ويهدف إلى الالتزام بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.