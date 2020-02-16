تراند اليوم : أبعدو عن الطب البديل .. اليوتيوبر سارة جو تصاب بشلل نصفي

نشرت إحدى مشاهير السوشال ميديا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكو فيه، ما تعرضت له في كوريا خلال خضوعها لجلسات علاج طبيعي

وأبر صينية.

وقالت الفتاة التي تدعى سارة جو، وهي مغربية الجنسية، خلال الفيديو إنَّ الجلسات تسببت لها بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري.د

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وأوضحت الفتاة وهي تبكي، أنَّ المستشفى رفضت تسليمها تقارير عن حالتها الصحية، قائلةً:”ولا دكتور عايز يقولي إيش حالتي، شهر كامل ما أقدر أتحرك نهائياً”.

وكانت اليوتيوبر سارة بصدد الإعلان على قناتها في اليوتيوب عن المركز الصحي التي تسببت في إصابتها، حيث كانت تنوي تقديم النصيحة بزيارة المركز الذي يدّعي العلاج بالإبر الصينية، أي بالطب البديل، مقابل الدراسة مجانًا وتعلم اللغة.

وتعيش سارة جو في كوريا الجنوبية، واشتهرت كونها توثّق يومياتها من خلال فيديوهات على إنستغرام ويوتيوب، للكشف عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية وكيف اختارت دخول عالم اليوتيوبرز، وماذا تغير في حياتها التي تتقاسم تفاصيلها مع ملايين المتابعين.