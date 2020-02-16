فيديو: عمرو دياب يتحدث عن دينا الشربيني ويكشف عن هدية يوم الحب



أكد الفنان عمرو دياب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" ان دينا الشربيني تعرف جيدا كيف تجعله يخرج أفضل ما لديه في العمل والحياة، قائلا: "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير"، ليرد أديب: "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الهضبة ضاحكا: "جبت".

وعلق دياب على النجاح الكبير لألبومه الأخير "سهران" مؤكدا أنه لم يكن يعلم ما يحدث خارج الاستديو طوال 40 يوما قبل صدور الألبوم، وحتى يوم صدور الألبوم الساعة 10.30 كنت أعمل على الأغنيات، وسبق إعداد الألبوم دراسة السوق واحتياجات الناس وكل مرة بعمل كدة.

وتابع مبررا استبعاد أغنيات الصيف قائلا: جمهوري له حق عليا إني اعملهم كل شيء جديد وكان لازم أعمل 12 أغنية جديدة .. وأنا نفسي معايا مجموعة محترمة جدا من الفنانين والموزعين والملحنين الموهوبين منهم عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر .. مكنش ينفع إني أفضل قاعد معملش حاجة وأسلم الأغاني الموجودة اللي نزلت واحط عليهم أغنيتين ولا تلاتة.. لا كان لازم اعمل أغاني جديدة، وده اللي قدرت اعمله بفضل المجموعة اللي معايا بصراحة.

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وقال إن النسخة الرقمية من أغنيات الألبوم ستصدر ومعها أغنيات الصيف، وأضاف: أنا جيت من بورسعيد علشان أعمل ألبومات مش أغنيات سينجل، ولغاية آخر يوم سأقدم ألبومات.

أكد عمرو أنه في آخر ثلاث سنوات نزل بشكل كبير للناس، واطلع على ما يسمعوه ويعجبهم، ويرضي أذواقهم، وهذا كان السبب وراء التطور في الأغاني التي يطرحها في ألبوماته.

وعلق دياب، على انتشار المهرجانات، قائلا: الساحة كبيرة، واختلاف الأشكال الموسيقية موجودة وستظل موجودة، والجمهور مختلف في الذوق والأشكال، ويحتاج لأنواع مختلفة من الموسيقى، وأنا على مدار ٣٥ عام مغنى، ورأيت الكثير والكثير"، معلقا "أنا بعمل شغلي ومببصش لحد، ولا أقلق ودائما ربنا بيراضينى.

وعن اعتزال أيمن بهجت قمر، قال دياب: أيمن بهجت قمر أعرفه من سنة 98 من أغنية ولسه بتحبه يا قلبي، من أحسن الشعراء الذين جاءوا في الـ 20 سنة اللي فاتوا وأيمن شاعر مش سهل معندوش حالة وهو راجل ناجح، غنيت في الكويت أغاني أيمن الناس كلها بتغنيها.

